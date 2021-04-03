«Росгеология» увеличит долю коммерческих контрактов в 2021 году

https://static.news.ru/photo/11cd82cc-9577-11eb-9147-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Холдинг «Росгеология» планирует в текущем году увеличить долю коммерческих контрактов до 55%. Об этом глава объединения Сергей Горьков заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Принятая в 2019 году стратегия развития «Росгеологии» предусматривает увеличение доли коммерческих договоров и сокращение доли государственных.

Если мы посмотрим на 2019 год, соотношение где-то было 55% — это государственные контракты и 45% — коммерческие. Могу сказать, что в 2020 году баланс сравнялся: где-то 50 на 50, 49% [государственные контракты] — 51% [коммерческие], даже преобладать стали коммерческие контракты. В этом году мы хотим уже иметь 55% коммерческих контрактов, 45% — государственных, — заявил Горьков.

Он добавил, что одним из направлений в стратегии «Росгеологии» стало развитие юниорного бизнеса. В прошлом году холдинг заключил 12 сделок с российскими компаниями. Горьков подчеркнул, что эти сделки способствовали ускоренному вхождению сырьевых ресурсов в промышленный оборот.

«Росгеология» — многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий услуги в области геологоразведки. 100% акций холдинга принадлежат Российской Федерации.

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