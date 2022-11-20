«Росэнергоатом»: ВСУ при обстреле повредили стратегические объекты ЗАЭС

Фото: МО Украины

Массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины повредил стратегические объекты Запорожской атомной электростанции, заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, удары украинской артиллерии пришлись непосредственно по территории станции.

Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, две — в сухое хранилище ядерных отходов. Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак, — сказал Карчаа.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он указал, что ядерная угроза исходит не от Москвы, а конкретно от Киева. Руководитель региона добавил, что пока международные организации «вовсю трубят» о ядерной угрозе со стороны России, украинские структуры «беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время попытаться захватить Запорожскую АЭС. По его словам, Киев подготовил к штурму и захвату станции по меньшей мере 700 человек.