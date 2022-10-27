«Росэнергоатом»: удар «грязной бомбой» позволит НАТО вступить в конфликт Советник «Росэнергоатома»: провокация с «грязной бомбой» позволит НАТО вступить в конфликт

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал URA.RU, что провокация Киева с применением «грязной атомной бомбы» откроет двери для полноценного вступления НАТО в конфликт. По его словам, это будет результатом военно-политической «многоходовки» стран Запада. Он отметил, что западные страны видят, что Украина значительно уступает России.

Применение такого рода оружия, грязной атомной бомбы с последующим обвинением России в использовании тактического ядерного оружия, откроет правовые шлюзы для полномасштабного включения военный конфликт на Украине сил Запада, в том числе сил НАТО, — сказал Карчаа.

Он подчеркнул, что США являются ключевой стороной в конфликте, а поражение Киева будет означать «в их представлении поражение везде».

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил своих зарубежных коллег в том, что Москва не собирается применять ядерное оружие на украинской территории, ранее рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, «об этом не может быть и речи», что подтверждали Шойгу и президент России Владимир Путин.