Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал URA.RU, что провокация Киева с применением «грязной атомной бомбы» откроет двери для полноценного вступления НАТО в конфликт. По его словам, это будет результатом военно-политической «многоходовки» стран Запада. Он отметил, что западные страны видят, что Украина значительно уступает России.
Применение такого рода оружия, грязной атомной бомбы с последующим обвинением России в использовании тактического ядерного оружия, откроет правовые шлюзы для полномасштабного включения военный конфликт на Украине сил Запада, в том числе сил НАТО, — сказал Карчаа.
Он подчеркнул, что США являются ключевой стороной в конфликте, а поражение Киева будет означать «в их представлении поражение везде».
Министр обороны России Сергей Шойгу заверил своих зарубежных коллег в том, что Москва не собирается применять ядерное оружие на украинской территории, ранее рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, «об этом не может быть и речи», что подтверждали Шойгу и президент России Владимир Путин.