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Россия

Росавиация запретила жителям 13 российских городов летать в Турцию

20:58, 30 марта 2021 26
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росавиация приостановила авиасообщение с Турцией из 13 российских городов. Об этом говорится в телеграмме Федерального агентства воздушного транспорта. Документ был подготовлен на основании решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Турецкую республику не смогут временно посещать туристы из Барнаула, Белгорода, Воронежа, Волгограда, Калуги, Краснодара, Нальчика, Липецка, Южно-Сахалинска, Тюмени, Сочи, Саратова и Оренбурга. При этом, как пишет ТАСС, рейсы из этих городов в другие страны, с которыми Россия восстановила авиасообщение, будут продолжены в прежнем режиме.

Ранее оперштаб разрешил авиакомпаниям с 1 апреля выполнять международные рейсы ещё из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

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