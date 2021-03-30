Росавиация запретила жителям 13 российских городов летать в Турцию

Росавиация приостановила авиасообщение с Турцией из 13 российских городов. Об этом говорится в телеграмме Федерального агентства воздушного транспорта. Документ был подготовлен на основании решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Турецкую республику не смогут временно посещать туристы из Барнаула, Белгорода, Воронежа, Волгограда, Калуги, Краснодара, Нальчика, Липецка, Южно-Сахалинска, Тюмени, Сочи, Саратова и Оренбурга. При этом, как пишет ТАСС, рейсы из этих городов в другие страны, с которыми Россия восстановила авиасообщение, будут продолжены в прежнем режиме.
Ранее оперштаб разрешил авиакомпаниям с 1 апреля выполнять международные рейсы ещё из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.