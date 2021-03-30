Росавиация запретила жителям 13 российских городов летать в Турцию

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает пессимистичным план привить от коронавируса 60% взрослых россиян к августу 2021 года. По его мнению, это можно сделать гораздо раньше.

Мы планируем до августа эти объёмы закрыть, но это самый, наверное, пессимистичный прогноз, в оптимистичном прогнозе мы думаем, что мы можем сделать это и быстрее, — заявил в эфире Первого...