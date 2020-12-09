Росавиация запретила продажу билетов на вывозные рейсы

https://static.news.ru/photo/28d3426a-3a53-11eb-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация запретила российским авиакомпаниями принимать туристов на борт грузопассажирских рейсов, вылетающих заграницу. Об этом говорится в сообщении, разосланном перевозчикам.

В случае выявления факта продажи авиабилетов в рамках туристических пакетов, разрешение на полёт будет аннулироваться, передаёт ТАСС со ссылкой на текст сообщения. В ведомстве напомнили о том, что грузопассажирские рейсы направлены в первую очередь на вывоз иностранных граждан из России, и возвращение россиян домой.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. С 30 марта было закрыто движение через российские границы по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. В настоящее время авиасообщение возобновлено с несколькими странами

Как сообщал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, готовые открыть в ближайшее время границы для туристов из РФ.