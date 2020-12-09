Росавиация запретила продажу билетов на вывозные рейсы

Росавиация запретила российским авиакомпаниями принимать туристов на борт грузопассажирских рейсов, вылетающих заграницу. Об этом говорится в сообщении, разосланном перевозчикам.
В случае выявления факта продажи авиабилетов в рамках туристических пакетов, разрешение на полёт будет аннулироваться,
Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. С 30 марта было закрыто движение через российские границы по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. В настоящее время авиасообщение возобновлено с несколькими странами
Как сообщал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, готовые открыть в ближайшее время границы для туристов из РФ.