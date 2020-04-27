Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 5 мая

https://static.news.ru/photo/c0135822-88c4-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сформирован предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые находятся за рубежом. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что за прошлую неделю выполнен 21 рейс. При этом за месяц — с 20 марта по 26 апреля — возвращено 172 тысячи россиян.

Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 5 мая, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая, уточняет Росавиация.

Как передавал NEWS.ru, в «Аэрофлоте» заявили, что с февраля перевозчик вывез более 50 тысяч застрявших в других странах из-за коронавируса россиян. Организацией подобных рейсов компания занимается под руководством Минтранса, Минкомсвязи, Росавиации и МИД.