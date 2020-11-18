Росавиация не получила уведомления о возобновлении полётов Boeing 737 MAX

https://static.news.ru/photo/0bfd1e28-29d6-11eb-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов (FAA) не направляло в Росавиацию уведомления о возобновлении полётов самолётов Boeing 737 MAX.

Официальной информации о возобновлении эксплуатации воздушного судна Boeing 737 MAX в Росавиацию от FAA США как первичной сертификационной власти пока не поступало, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящий момент Росавиация и Авиарегистр РФ проводят работу по сертификации на российской территории модернизации системы маневрирования (MCAS) лайнеров этого семейства, передаёт ТАСС.

Накануне глава FAA Стив Диксон принял решение о возобновлении полётов Boeing 737 MAX, которые запретили после катастроф. При этом лайнеры не смогут вернуться в воздух сразу, так как необходимы доработка и согласование изменений программ обучения пилотов в каждой авиакомпании.

Эксплуатация самолётов 737 MAX была приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air, унеся жизни 189 человек.

После полуторагодового расследования Комитет по транспорту и инфраструктуре Конгресса США пришёл к выводу, что Boeing допустил ошибки в конструкции борта, а Федеральное авиационное управление (FAA) не проконтролировало ситуацию, выдав разрешение на полёты проблемному лайнеру. При этом компания Boeing намерена прекратить выпуск этих лайнеров, писал NEWS.ru.