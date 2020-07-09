Росавиация, МИД и Роспотребнадзор согласуют страны для начала полётов

https://static.news.ru/photo/f3ebb77e-c1c3-11ea-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИДу разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа.

Росавиации совместно с МИДом России и Роспотребнадзором представить в правительство РФ согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе, — цитирует ТАСС протокол заседания оперштаба 6 июля.

Уточняется, что ведомства должны были выполнить поручение до 8 июля.

Как писал NEWS.ru, московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.