Росавиация и «Аэрофлот» приостановили рейсы в Иорданию, Ирак и Израиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На фоне происходящих на Ближнем Востоке событий Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны. Ведомство не сообщило, когда будут сняты ограничения.

Пресс-служба Росавиации добавила, что решение было принято после того, как власти выпустили особое авиационное сообщение о закрытии воздушного пространства Иордании, Ирака и Израиля. Авиакомпания «Аэрофлот» также проинформировала, что прекращает выполнять рейсы через воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля.

Стало известно, что рейс SU514 Москва — Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в столицу РФ. Рейс SU515 Тегеран — Москва отменили и предложили пассажирам оформить вынужденный возврат денежных средств за авиабилет или переоформить вылет на более поздние даты.

Иран ранее объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Запрет введен «до особого уведомления властей». Власти Иордании также приняли решение закрыть воздушное пространство королевства с 23:00 13 апреля на несколько часов. Продление запрета будет зависеть от развития событий. Иракские СМИ со ссылкой на министра транспорта утверждают, что авиасообщение в стране приостановлено. Воздушное пространство закрыто над аэропортом Багдада после запуска иранских беспилотников в сторону Израиля.