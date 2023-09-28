Росатом раскрыл, почему Россия остановила экспорт урана в США Росатом: РФ остановила вывоз урана в США из-за отсутствия страхового покрытия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия остановила экспорт урана в Соединенные Штаты из-за отсутствия страхового покрытия, сообщает издание «Росатома». Ранее сообщалось, что правительство страны изучает возможность прекращения поставок энергоресурсов в США в качестве ответной меры на запрет отправки российских энергоресурсов.

Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что остановка экспорта стала одной из причин роста мировых цен на ура. «Страна Росатом» отмечает, что, согласно данным агрегатора макроэкономических данных Trading Economics, 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до $70, а «таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Отмечается, что прежний рекорд составил $65,5 за фунт.

В Росатоме полагают, что одной из причин роста цен на уран стала неопределенность по вопросу поставок. Аналитики канадской Cameco ожидают сокращения производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере, отмечает издание.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина стремится нарастить производство урана и вытеснить Россию с этого рынка. По его словам, в настоящее время многие компании заключили контракты с РФ по поставкам этого топлива, поэтому процесс введения санкций в этой области медленный.