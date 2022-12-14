Росатом открыл в Москве новое производство аккумуляторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росатом открыл на территории Московского завода полиметаллов (входит в топливную фирму ТВЭЛ корпорации) новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии, рассказали представители корпорации. Тяговые аккумуляторные батареи стали первой продукцией производства. Эти системы накопления энергии будут работать на улицах Санкт-Петербурга.

Первыми образцами, собранными на площадке, стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, предназначенные для работы на городских маршрутах в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении корпорации.

Компания «Рэнера», которая входит в ТВЭЛ, занялась созданием серийного производства батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Фирма является интегратором атомной отрасли по системам энергетического накопления.

Мощность нового производства в десять раз превышает показатели опытного производственного участка. Последний был создан на предприятии в прошлом году. Объем выпуска продукции за год составит до 150 МВт-ч батарей для стационарных систем. В случае с тяговыми аккумуляторными батареями речь пойдет примерно о двух тысячах.

Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв заявил, что Росатом стал лидером в области наиболее прогрессивных отраслей науки. По его словам, госкорпорация, которая в этом году отмечает свое 15-летие, стала системообразующей для многих отраслей российской науки. Также Росатом играет ключевую роль в замещении импортных технологий.