Росатом намерен построить в Индии еще шесть атомных блоков

Фото: Rafiq Maqbool/AP/TASS

АЭС «Куданкулам» в Индии

Росатом обсуждает возможность строительства в Индии еще шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию. Также отмечается, что в апреле 2024 года российская сторона представила Индии информацию о решениях в области плавучих АЭС.

Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности российского дизайна, — сообщили в компании.

Накануне на промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, что Россия реализует в семи странах на территории Большой Евразии 22 проекта в сфере атомной промышленности. По его словам, два из них реализуются в Венгрии, остальные приходятся на Глобальный Юг. В Индии, отметил он, Россия реализует четыре проекта, столько же в Китае, Турции и Египте, по два — в Бангладеше и Иране.

Ранее сообщалось, что США пытаются блокировать проект строительства российско-турецкой АЭС «Аккую» в Турции. Как рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».