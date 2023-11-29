РОС может получить выбранное россиянами собственное название Борисов назвал хорошей идеей публичное обсуждение названия для РОС

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Юрий Борисов

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное имя, подобно отечественным станциям «Салют», «Алмаз» и «Мир», заявил в беседе с ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. По его мнению, подходящее название можно выбрать в ходе публичного обсуждения.

Как говорится в каком-то детском рассказе, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Так и здесь. Хорошая идея, я думаю, что даже можно и публичное обсуждение устроить по выбору такого приемлемого названия. Я не против, — сказал глава госкорпорации.

Так он ответил на вопрос, будут ли давать перспективной станции и ее модулям имена собственные. Борисов признался, что сам пока не думал над возможным названием. Думать приходится о том, как сделать отрасль рентабельной и высокотехнологичной, добавил он.

О создании Россией орбитальной станции было объявлено в апреле 2021 года. Ее эскизный проект проходит экспертизу. Стоимость РОС оценивается в 609 млрд рублей до 2032 года.

Ранее Юрий Борисов заявил, что сроки эксплуатации Международной космической станции (МКС) придется продлевать настолько, насколько это будет возможно. Он отметил, что 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков, допустимое время эксплуатации станции превышено, и она подходит к финалу своего существования.