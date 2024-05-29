Роковой заплыв, расправа над псами, стрела в голове: жуткие ЧП за сегодня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под Челябинском в лесу нашлось место экзекуций над собаками, в Самаре фонтан из-под асфальта подбросил машину на бок, в военном госпитале Санкт-Петербурга пытались изнасиловать 71-летнюю женщину — эти и другие новости читайте в подборке NEWS.ru по происшествиям за день.

Капище для убийства собак

В Челябинске, в лесополосе у поселка Развязка, местная жительница обнаружила капище с трупами собак. Она предположила, что животных специально убивают живодерскими методами.

«Они подвешены. Убиты не одновременно, кто-то в этом месте убивает их периодически», — рассказала женщина. По данным агентства, местные волонтеры вызвали на место полицию. При этом в сообществе «Челябинский Портал Защиты Животных» волонтеры пишут, что женщина, обнаружившая трупы псов, не идет на сотрудничество и просит забыть об этой истории.

Теперь зоозащитники намерены установить место гибели собак самостоятельно.

Гейзер подкинул иномарку

В Самаре мощный поток воды после прорыва коммунальных сетей приподнял и поставил на бок автомобиль местной жительницы. Владелица авто припарковалась рядом с местом работы и пошла беседовать с клиентом. В это время асфальт дорожного полотна пробила сильная струя. По словам очевидцев, высота фонтана была равна примерно десяти этажам.

«Я работаю рядом. В тот момент у меня был клиент, его машина стояла рядом с моей. Вдруг прибегает его жена и говорит: „Скорее отгоняй машину!“ Я подумала, что им шлагбаум надо открыть. Выхожу вместе с ними и вижу — моя машина лежит», — рассказала владелица авто.

Снесло полголовы на гидроцикле

В Башкирии местный житель скончался во время поездки на гидроцикле по реке Деме. ЧП произошло 28 мая вблизи деревни Юматово. Момент смертельного наезда попал на видео. На нем видно, что мужчина прокручивает сальто над рекой и падает в воду. Кроме водителя, на водном транспорте также было двое пассажиров, которые выжили. 55-летний водитель скончался на месте.

«На реке Деме в башкирской деревне Юматово трое мужчин катались на гидроциклах. Один из них не заметил металлический трос, протянутый поперек реки, и зацепился за него. К сожалению, мужчина скончался на месте», — сообщили в МЧС.

Военного обвинили в попытке изнасилования в госпитале

Издание «Фонтанка» сообщает, что в ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге 37-летний участник СВО арестован за попытку изнасилования 71-летней женщины в госпитале. Издание пишет, что сама пенсионерка смогла дать отпор военнослужащему, дежурный врач выбил у него нож, а позже им помогли задержать мужчину и связать ему руки. Сейчас, по данным издания, инцидентом уже занимается военное управление СКР.

«Фонтанка» пишет, что полный тезка задержанного мужчины в сентябре 2022 года в Дзержинске уже был осужден на пять лет за попытку изнасилования и угрозы в адрес 56-летней женщины.

Стрела от виска до виска

В Москве 58-летний мужчина убил 44-летнюю экс-супругу из арбалета. Также стрела от арбалета каким-то образом пронзила его голову на всю ширину от виска до виска. Снаряд он достал сам и остался жив.

Подруга погибшей рассказала, что москвичка хотела расстаться с мужем. Она подчеркнула, что они развелись много лет назад, но позже женщина решила вернуться. По ее словам, мужчина обещал, что перестанет пить и не будет проявлять агрессию. Как уточнила подруга убитой, подозреваемый был очень вспыльчивым.

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