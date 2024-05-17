Рой из 100 БПЛА, гибель мальчика, новая бомба: как ВСУ атакуют РФ 17 мая

Фото: Aiden O'Marra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск GLSDB с РСЗО HIMARS

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Более 100 беспилотников были уничтожены средствами ПВО над Крымом, Краснодарским краем, Курской и Белгородской областями. ВСУ впервые выпустили по территории ДНР новую бомбу GLSDB. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге. Мать и ребенок погибли при ударе дрона-камикадзе по машине под Белгородом. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Более сотни беспилотников попытались атаковать четыре региона РФ

Российские средства ПВО и силы Черноморского флота за прошедшую ночь уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров Украины, сообщило Минобороны РФ.

По словам военных, 51 дрон был перехвачен над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, еще шесть были сбиты над Белгородской областью и один — над Курской. Авиация и патрульные катера уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

В Краснодарском крае произошли локальные возгорания после налета дронов

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, силы ПВО подавили более 10 беспилотников, пострадавших нет.

«В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются», — отметил глава региона.

По словам местных жителей, в Новороссийске звучали взрывы на протяжении нескольких часов. По данным Telegram-канала Baza, при падении БПЛА пожары начались на нескольких предприятиях. Канал отмечает, что дроны упали на территории нефтебазы «Грушевая балка», НПЗ в селе Кирилловка, мазутного терминала порта и предприятия «Импортпищепром». Российское военное ведомство не комментировало сообщения об атаке дронов на предприятия Краснодарского края.

Падение беспилотника привело к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, сообщил краевой оперштаб в Telegram. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что гражданскую инфраструктуру города атаковали два БПЛА. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.

Губернатор Севастополя сообщил о перебоях в энергоснабжении после налета БПЛА

Накануне ВСУ попытались атаковать Крым с помощью морских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 15 безэкипажных катеров были уничтожены в светлое время суток.

В Севастополе произошло частичное отключение света в результате ночного налета БПЛА на полуостров. Обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь». Никто из местных жителей не пострадал.

Из-за перебоев в электроснабжении губернатор города Михаил Развожаев принял решение об отмене занятий в детских садах, школах и колледжах.

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину и женщину по подозрению в попытке теракта, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Пара фотографировала места проживания российских военнослужащих, позиции ПВО, а также передавала украинской разведке координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе. По данным ФСБ, задержанные планировали устроить взрыв на железной дороге.

Сотрудники спецслужбы установили, что в октябре 2023 года мужчина был завербован через мессенджер сотрудником Главного управления разведки Украины. Позже он привлек к заданию свою подругу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта, а также о незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывных устройств.

Гладков сообщил о гибели матери и ребенка при ударе БПЛА под Белгородом

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере шесть раз. По данным Минобороны РФ, были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа и пять реактивных снарядов РСЗО «Ольха».

В селе Таврово падение обломков сбитого БПЛА привело к возгоранию кровли частного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В одном из многоквартирных домов Белгорода были выбиты окна из-за упавшего дрона.

По словам главы региона, дрон-камикадзе атаковал автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. В машине находились водитель и супружеская пара с ребенком. Женщина скончалась на месте.

«Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти. К большому горю, мальчик четырех лет умер в больнице», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Еще один беспилотник влетел в автозаправку в районе села Бессоновка, сообщил губернатор. В результате атаки загорелся один из резервуаров. Пожар был оперативно потушен.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях налета беспилотников на Белгородскую область.

ВСУ впервые ударили по ДНР бомбой GLSDB

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы девять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили шесть обстрелов на Донецком направлении и три — на Горловском. ВСУ выпустили 26 боеприпасов по региону. По данным СЦКК, украинские военные впервые ударили по жилым кварталам бомбой малого диаметра наземного базирования GLSDB, выпускаемой из установок М142 HIMARS и М-270. Три жилых дома получили повреждения.

В результате обстрелов погибли четыре человека — женщины в возрасте от 38 до 72 лет. В их числе мать шестилетней девочки, получившей ранения. Кроме того, пострадали двое мужчин 1952 и 1987 года рождения.

«При варварском обстреле остановки „Школа № 106“ в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 г. р. скончалась на месте, девочка 2018 г. р. получила ранения средней степени тяжести», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Смирнов сообщил об обстреле девяти населенных пунктов Курской области

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли девять населенных пунктов Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Под огнем оказались села Гуево, Свердликово, Горналь, Гордеевка, Николаево-Дарьино, Лебедевка и Попово-Лежачи, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь, а также пункт пропуска «Суджа». Никто не пострадал.

В поселке Теткино в результате сброса взрывного устройства была повреждена крыша автомобиля. Несколько украинских беспилотников были уничтожены у сел Гордеевка и Троицкое, деревни Городище, хутора Олешня, сел Заолешенка и Горналь, а также близ пункта пропуска «Суджа».

Министерство обороны России не комментировало информацию об обстрелах Курской области.

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