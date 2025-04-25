Рой дронов ударил по пяти регионам России посреди ночи Средства ПВО сбили 79 беспилотников над пятью регионами России за ночь

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами пять регионов России в ночь на пятницу, 25 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, всего было сбито 79 воздушных целей. Большая часть дронов, а именно 59, пришлась на Крым, еще четыре сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской, один — над Ивановской, а также 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Ивановской области сообщала о падении обломков сбитого беспилотника в Шуе. Предварительно, обошлось без пострадавших. В населенном пункте ввели режим опасности дронов. Сведений о разрушениях на земле не поступало.

До этого в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим. Предполагается, что причиной стали сбросы взрывчатки с украинского беспилотника «Баба-яга». Очевидцы попытались самостоятельно ликвидировать возгорание. В Сети также появились кадры с места происшествия.