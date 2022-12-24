Рогозина доставили в госпиталь Московского региона

Фото: AP/TASS

Ресторан «Шеш-Беш» в Донецке после обстрела ВСУ

Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, ему сделают операцию по извлечению осколка через несколько дней, передает РИА Новости со ссылкой на его помощника. Собеседник добавил, что Рогозин перед операцией планирует посетить церемонию прощания с погибшим помощником Михаилом Бридасовым, поскольку состояние здоровья позволяет ему это сделать.

Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка, — сказал помощник Рогозина.

Он добавил, что у государственного деятеля, помимо ранения, контузия, а осколок чудом не задел легкое.

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника, угрозы для жизни нет. Тогда экс-директор космической госкорпорации добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.

Самолет с Рогозиным должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву 23 декабря, однако воздушное судно не могли принять в аэропорту столицы из-за плохих погодных условий. Операцию в Ростове-на-Дону делать не стали ввиду ее сложности, после чего было принято решение провести хирургическую процедуру в Москве.