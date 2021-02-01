Рогозин заявил о бессмысленности лунной гонки с США

https://static.news.ru/photo/3f0d6316-652e-11eb-b7ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нет смысла участвовать в лунной гонке с США, так как её цели не до конца понятны, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с бывшим руководителем Джимом NASA Брайденстайном и другими представителями Вашингтона, и никто ему не смог объяснить сути этой гонки.

На мой простой вопрос главе НАСА Брайденстайну, если вы ещё раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймём смысл призового фонда, — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в России разрабатывается своя лунная программа, которая будет стоить бюджету в разы дешевле, чем американская, но при этом, по мнению Рогозина, она даст не менее важные результаты.

В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит, — подчеркнул глава Роскосмоса.

Впервые человек ступил на Луну в 1969 году. В период с 1969 по 1972 годы американские астронавты регулярно проводили миссии по высадке на лунную поверхность. С 1972 года миссии к естественному спутнику Земли прекратились.

NASA планирует возобновить полёты астронавтов на Луну. Следующая высадка американцев на лунную поверхность запланирована на 2024 год. Россия планирует отправить первую космическую миссию к Луне в 2030 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Рогозин заявлял о недопустимости милитаризации Луны и всех связанных с нею исследований. Американское издание The Wall Street Journal публиковало материал, в котором говорилось, что Пентагон и NASA наращивают сотрудничество в гражданских и военных сферах. Кроме того, Минобороны США, по данным издания, будет защищать американские коммерческие проекты по добыче на Луне воды и других полезных ископаемых.