Рогозин вычислил ранивших его украинских артиллеристов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сумел вычислить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, передает РИА Новости. По его словам, в этом ему помогла спутниковая съемка.

Это дело чести. Я потерял двух своих бойцов и это были мои друзья, — заявил он.

Как завил Рогозин, у него в Роскосмосе остались друзья, к которым он обратился после того, как был ранен. Через них он получил точную карту и снимок, сделанный в тот вечер одним из российских космических аппаратов. Благодаря этому снимку и удалось установить орудие, из которого стреляли.

24 декабря после попадания ракеты в гостиницу на окраине Донецка, где проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, экс-глава Роскосмоса был доставлен в госпиталь в Московском регионе.

Позднее Рогозин отправил послу Франции в РФ Пьеру Леви осколок от снаряда гаубицы Caesar, который извлекли из его тела. Он попросил Леви передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также сказать ему, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».

Рогозин также рассказал о захвате в качестве трофеев абонентских терминалов системы спутниковой связи Starlink Илона Маска.