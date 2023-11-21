Рогозин рассказал про свои достижения на посту главы Роскосмоса Рогозин назвал своей заслугой испытания ракеты «Сармат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Заксобрания Запорожской области, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал NEWS.ru о своей уверенности в том, что многие коллеги по госкорпорации вспоминают о нем с благодарностью. В частности, он назвал своей заслугой испытания ракеты «Сармат».

Если говорить конкретно о Роскосмосе, то, полагаю, добрая память обо мне сохраняется благодаря моему человеческому подходу к сотрудникам, вниманию к деталям и моему желанию вникнуть и разобраться в каждой ситуации, — уверен Рогозин.

Сенатор напомнил, что его работа была подчинена цели вернуть российской космонавтике ее историческое первое место.

Благодаря решенным при мне задачам: безаварийной серии пусков ракет-носителей и длительному сроку без каких-либо иных нештатных ситуаций, завершению строительства российского сегмента МКС, решению вопросов с долгами Центра Хруничева, началу летных испытаний самой тяжелой в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая станет основой безопасности нашей страны на ближайший три-четыре десятилетия. Ну и, конечно, — успешному выполнению других задач, — заявил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что России во избежание перерыва в полетах из-за выработки ресурса МКС нужно начать полномасштабные работы по созданию собственной орбитальной станции — не позднее 2024 года. До этого Борисов также указывал на устаревание Международной космической станции. По его словам, МКС превысила все мыслимые сроки существования и уже подходит к финишу своего использования.

Борисов также раскритиковал сроки отечественной лунной программы. Он заявил, что станция «Луна-25» создавалась недопустимо долго. Глава госкорпорации отметил, что вместо 16 лет на такие проекты следует тратить не более пяти — семи лет.