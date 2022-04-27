Работникам предприятий Роскосмоса запретили уходить в отпуск Рогозин объявил о мобилизационном периоде в Роскосмосе для восполнения боевых арсеналов

Дмитрий Рогозин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роскосмосе проходит мобилизационный период. В целях восполнения боевых арсеналов все его предприятия работают на полную мощность, сотрудникам запрещено уходить в отпуск, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьев Live».

У нас мощный мобилизационный период идёт. <...> Я запретил все отпуска с 24 февраля, поэтому все заводы у нас работают сейчас на полную мощь, — сказал он.

Рогозин пояснил, что в настоящее время боевые арсеналы активно расходуются, поэтому необходимо должным образом организовать работу по их восполнению.

Ранее он сообщил о том, что Роскосмос планирует построить 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». Эти ракеты способны поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полёта.

20 апреля на космодроме Плесецк был произведён успешный запуск ракеты «Сармат», ставший первым в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения РФ.