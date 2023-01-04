Рогозин рассказал, когда вернется в зону СВО Рогозин заявил, что вернется в зону СВО в середине января

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в беседе с RT, что вернется в зону проведения военной операции в середине января. Сейчас его уже прооперировали и выписали из больницы.

Кроме этого, Рогозин предложил всем опытным военным и военно-техническим специалистам отправиться с ним на фронт в составе спецотряда «Царские волки».

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника, угрозы для жизни нет. Тогда экс-директор космической госкорпорации добавил, что хирурги Ростова-на-Дону не рискнули проводить операцию, заявив о крайней сложности процесса.

24 декабря экс-глава Роскосмоса был доставлен в госпиталь в Московском регионе.

Позднее Рогозин отправил послу Франции в РФ Пьеру Леви осколок от снаряда гаубицы Caesar, который извлекли из его тела. Он попросил Леви передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также сказать ему, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».