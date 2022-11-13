Рогозин: «Царские волки» обучают военных Донбасса разведке и штурму

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дмитрий Рогозин

Военные советники из состава «Царских волков» проводят обучение для военнослужащих Донбасса по аспектам разведывательной и штурмовой деятельности, рассказал в разговоре с РИА Новости глава группы, бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, военно-технические специалисты из состава группы работают с большим количеством частных компаний, разработчиков и средств связи, а также дронов, способных оказать помощь силам ДНР.

Военные советники оказывают необходимую помощь в обучении подразделений Донецкой Народной Республики в части непосредственно организации разведывательной деятельности, штурмовой деятельности, — сказал он.

Экс-глава космической компании уточнил, что возглавляемая им инспекторская группа «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР, была создана недавно — несколько месяцев назад.

Это историческое название, потому что в эту группу входят в том числе люди, которые имеют отношение к одному из добровольческих русских подразделений, принимавших участие в вооруженной борьбе в Боснии и Герцеговине в середине 90-х годов, — пояснил он.

Ранее Рогозин заявил, что разработчики оружия и военной техники в ходе спецоперации испытывают свои образцы благодаря инспекторской группе «Царские волки». По его словам, инспекторская группа дает возможность разработчикам применять перспективные виды вооружений и военных комплексов, которые пока не пошли в серийное производство.