Рогозин рассекретил новую ночную тактику ВСУ: что пишут военкоры 23 июня Украинские силы возобновили атаки на Ореховском направлении

Фото: МО Украины

Украинские войска продолжили попытки наступления в Запорожской области, сообщают российские военные Telegram-каналы. Бои идут в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении, а также в районе Новодонецкого на Времевском выступе в ДНР. Минобороны эту информацию не комментировало. Новая тактика ВСУ, мобилизация в Киеве и наступление ВС РФ под Кременной — что обсуждают военкоры 23 июня в материале NEWS.ru.

Военкор Сладков: «В Работино кровь льется рекой»

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о тяжелых боях на Ореховском направлении в Запорожской области. В пятницу ВСУ продолжили попытки наступления на этом участке.

«Тяжелые бои идут на Ореховском направлении. Массированные ракетные удары по нашим позициям. Работино под нашим полным контролем. Идут атаки и контратаки. Описательное выражение одного из наших командиров: „Кровь льется рекой“», — пишет Сладков. Минобороны эту информацию не комментировало.

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ВСУ снизили активность в Пятихатках. «Подозрительно тихо. Противник применяет лишь БПЛА. Накопления ВСУ в Пятихатках не отмечается», — подчеркнул Сладков.

Репортер Руденко: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожье

Репортер ВГТРК Андрей Руденко подтверждает активизацию ВСУ на Ореховском направлении. На неделе украинские силы снизили активность в Запорожской области. По версии военкора Александра Сладкова, из-за потерь при попытках прорыва.

«Запорожье, Ореховское направление ВСУ вновь поперли на позиции 291-го полка. Противник на пикапах пытается подскакивать к нашим позициям. Артиллерия встречает врага. ВСУ несут потери», — отмечает Руденко.

На Ореховском направлении расположены 291-й и 70-й полки 42-й дивизии ВС РФ.

Фото: МО Украины

Дмитрий Рогозин: «ВСУ применяют новую тактику в Запорожье»

Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин так описывает новую тактику ВСУ на Запорожском направлении:

«Десант на большой скорости подвозят на Hummer как можно ближе к лесополосе, сбрасывают его и возвращаются за новым десантом. Тяжелой техники днем не видно, она ожидает ночи, рассчитывая на дефицит у нашей армии ночных средств обнаружения и поражения», — объясняет Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса прогнозирует возможный массированный удар по российским оборонительным позициям и штабам в Запорожье.

«Противник в ближайшие часы будет усиливать ракетный натиск, проводя удары по инфраструктуре и штабам. Всё как учили в НАТО, всё развивается по их шаблонному, но проверенному на практике плану массированного артиллерийско-ракетного удара для обездвиживания военного руководства армиями, дивизиями и полками противника, парализации подвоза его резервов и БК, и, в конце концов, провоцирования паники и хаоса в управлении войсками», — предполагает Рогозин.

Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Евгений Поддубный: «ВСУ хотят призвать 70 тысяч человек в Киеве»

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный считает, что украинские власти хотят призвать не менее 70 тысяч человек в рамках всеобщей мобилизации в Киеве. Центр комплектации и всеобщей мобилизации Оболонского района Киева опубликовал приказ, который предписывает военнообязанным явиться в военкомат в 10-дневный срок не дожидаясь повесток. Приказ также разрешает мобилизацию транспортных средств киевлян.

«Из неофициальных источников известно, что украинский режим хочет поставить под ружьё ещё не менее 70 тысяч человек. С учетом отношения режима к потерям 70 тысяч могут не встать под ружье, а лечь в деревянные ящики», — полагает Поддубный.

Аналогичный приказ ранее опубликовали в Ивано-Франковске.

Фото: МО Украины

Александр Коц: Сенсации в объявлении мобилизации в Киеве нет

Военкор Александр Коц не считает сенсацией объявление всеобщей мобилизации в Киеве — она началась еще 25 февраля.

«Приказы, подобные опубликованным сегодня, военкоматы выдают каждый раз после продления на Украине военного положения и мобилизации. То есть ничего нового в них нет. Неограниченная всеобщая мобилизация идет с февраля прошлого года», — отмечает Коц.

«Рыбарь»: десантники ведут наступление под Кременной

Телеграм-канал «Рыбарь» со ссылкой на источники с мест передает, что под Кременной (ЛНР) начались интенсивные бои.

«Продолжаются интенсивные бои под Кременной, где российские десантники ведут наступление в Серебрянском лесничестве. Украинские источники подтверждают сложную ситуацию на участке и потерю ряда позиций», — сообщают авторы канала. Минобороны информацию пока не комментировало.

«Рыбарь» предполагает, что цель наступления ВС РФ на линии Сватово-Кременная — выход на другой берег Северского Донца в районе Григоровки, чтобы выровнять линию фронта.

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