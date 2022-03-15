Рогозин призвал вычистить «пятую колонну» в российской армии

Единственная помощь, которую в настоящее время можно оказать российской армии — вычистить из неё «пятую колонну». Такое мнение высказал в своём Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Единственное, чем мы сейчас можем помочь нашей воюющей армии, — вычистить пятую колонну. И это задача — может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии, — написал Рогозин.

Кого именно он имел в виду, употребляя подобное понятие, Рогозин не уточнил.

Исторической «Пятой колонной» называлась агентура генерала Франко, действовавшей в Испанской Республике во время Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. В широком смысле словосочетание употребляется в отношении различных типов внутреннео противника. Обычно понятие используют в кавычках, что подчёркивает прецедентность названия.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

По информации Минобороны РФ на 15 марта, были уничтожены более четырёх тысяч объектов военной инфраструктуры, более сотни самолётов, свыше 1,3 тысячи танков и других бронированных боевых машин, 127 реактивных систем залпового огня и 126 БПЛА.

Наступление идёт по нескольким направлениям. С запада блокирован Иев. Под контроль взяты территории вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Разблокирован Северо-Крымский канал, ведётся работа по восстановлению подачи воды в Крым.