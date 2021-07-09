Рогозин призвал российский капитал тратить деньги на космос

Последовать примеру Ричарда Брэнсона и направить капиталы на развитие космических технологий призвал российских миллиардеров глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Своё заявление он разместил в личном Telegram-канале.

Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе, — написал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что со словами ряда экспертов, утверждающих, что нынешний полёт Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике, можно согласиться, однако он является знаковым как с точки зрения развития технологий, так и с точки зрения расширения возможностей посмотреть на планету из космоса.

Полёт Ричарда Брэнсона на корабле Unity его собственной компании Virgin Galactic состоялся в воскресенье, 11 июля. Аппарат поднялся на высоту порядка 80 километров, где участники полёта смогли ощутить невесомость, а затем приземлился на космодроме в американском штате Нью-Мексико. Полёт длился около часа.

C удачным полётом Брэнсона поздравили Илон Маск и Джэфф Безос.

Сам Брэнсон сообщил, что произошедшее с ним было волшебно.