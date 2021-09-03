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Рогозин пригласил Путина на любой запуск с космодрома Восточный

02:16, 04 сентября 2021
Рогозин пригласил Путина на любой запуск с космодрома Восточный Фото: roscosmos.ru
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил президента РФ Владимира Путина присутствовать на любом запуске, который состоится на космодроме Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, совершая визит в Амурскую область, посетил космодром Восточный и ознакомился с ходом строительства второй очереди. В частности, он осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».

Это «Союз-2»... Всё живое, работает. Приглашаю вас на пуск, любой. В этом году мы провели пять пусков, шестой у нас в этом году будет, 14 октября, — заявил Рогозин, демонстрируя президенту макет стартового комплекса для ракеты «Союз-2».

Глава Роскосмоса отметил, что данный пуск будет весьма сложным, поскольку разгонный блок «Фрегат» должен «развести порционно космические аппараты на самые разные орбиты».

Ранее стало известно, что определены возможные сроки строительства РФ своей космической станции.

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