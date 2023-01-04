Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда Caesar

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в РФ Пьеру Леви осколок от снаряда гаубицы Caesar, который извлекли из его тела, сообщает РИА Новости. В сопроводительном письме он заявил, что Франция стала «одним из самых кровожадных государств в Европе». Он выразил сожаление, что власти страны встали на одну сторону с США.

К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством, — написал Рогозин.

Он попросил Леви передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также сказать ему, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе». Рогозин подчеркнул, что боеприпас из французского орудия убил двух его друзей.

В ночь на 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. В него тогда угодил осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника.

Хирурги Ростова-на-Дону не рискнули проводить операцию, заявив о крайней сложности процесса. 24 декабря экс-глава Роскосмоса был доставлен в госпиталь в Московском регионе.