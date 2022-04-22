Рогозин рассказал, где планируется сформировать первый полк с «Сарматами»

Первый полк, вооружённый межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», планируется сформировать в Красноярском крае заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Он отметил, что это произойдёт не позднее осени текущего года.

Мы планируем сформировать из серийных, поставленных нашими предприятиями ракет первый полк, который встанет на вооружение в Красноярском крае, в Ужуре, — заявил Рогозин.

20 апреля с космодрома Плесецк была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Это первый пуск в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.

Газета The Sun ранее сообщила, что президент России Владимир Путин успешно запустил межконтинентальную ракету «Сармат», которая якобы носит неофициальное название «Сатана-2». По словам эксперта, одна такая ракета может уничтожить почти весь Нью-Йорк, а пять или шесть — всё Восточное побережье Соединённых Штатов.