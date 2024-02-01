Рогов заявил об «истерике» на Украине после решения суда ООН Рогов: отказ ООН признать Россию агрессором вызвал истерику на Украине

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Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов

Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и отказался признать Россию государством-террористом, чем вызвал истерику на Украине, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. По его словам, если бы регулятор вынес другой вердикт, то это означало бы его ангажированность и предвзятость.

Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность, — заявил Рогов.

Решение суда может оказаться для Киева очень неудобным, из-за чего он начнет мстить, добавил Рогов. По его мнению, власти Украины могут организовать работу по дискредитации международных судей.

Ранее суд ООН в Гааге также отклонил большинство претензий Украины к РФ по вопросу финансирования терроризма и расовой дискриминации в Крыму. Председатель суда Джоан Донохью заявила, что Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций. Регулятор также не стал признавать Луганскую и Донецкую народные республики террористическими организациями.