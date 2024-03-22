Рогов: ВС России поубавили боевой пыл иностранных наемников ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Действия российских сил в зоне СВО заставили иностранных наемников в рядах ВСУ массово покидать Украину, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, систематические удары российской армии отрезвили иностранных бойцов

Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл, — объяснил Рогов.

После ударов по местам расположения наемников и значительных потерь начался их отток. По словам Рогова, среди иностранцев стало значительно меньше желающих погибать за украинского президента Владимира Зеленского.

Иностранные наемники еще присутствуют в регионе, но они практически не появляются на передовой, отметил Рогов. По его словам, в основном иностранцы остались на уровне командования. Они принимают решения по целям ракетных ударов западным вооружением, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что командир одного из подразделений наемников Вооруженных сил Украины погиб при ударе российского дрона на Украине. Уничтожен выходец из Канады 36-летний Жан-Франсуа Ратель. Он был командиром «Нормандской бригады», имел позывной Хрульф. В канадском МИД гибель Рателя подтвердили, но причин не назвали.