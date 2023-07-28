Рогов: в Запорожье уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ

Фото: МО Украины

Цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины был уничтожен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, воздушная тревога в регионе прозвучала только после взрывов.

Сразу после взрывов над местом прилета поднялся столб дыма, — заявил он.

Рогов отметил, что ремонтный завод украинский армии был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь». Танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов, при этом завоз осуществлялся только в темное время суток, добавил он.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что российские военные уничтожили 25 единиц бронетехники ВСУ на Запорожском фронте, когда украинские войска совершали попытку обойти населенный пункт Работино и вклиниться между флангами.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что на фоне неудачного контрнаступления и серьезных потерь командование Вооруженных сил Украины приняло решение провести ротацию и передислокацию войск на Запорожском направлении.