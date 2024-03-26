Рогов указал на возможную причастность СБУ к теракту в «Крокусе» Рогов: СБУ и ГУР могли втемную использовать террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Участников террористической атаки на красногорский «Крокус Сити Холл» в Подмосковье могли использовать спецслужбы Украины, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, только в таком контексте можно говорить о причастности ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) к трагическим событиям в Красногорске.

Если и говорить об ИГИЛ, то только в том, что этих террористов использовали втемную. Они (террористы. — NEWS.ru) искренне думали, что общаются с ИГИЛ, под видом которых могли быть представители карательных структур спецслужб Зеленского, — отметил Рогов.

По мнению Рогова, задачу по использованию террористов могли взять на себя сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или Службы безопасности Украины (СБУ). Он добавил, что в этих структурах развиты технологии промывки мозгов и есть специалисты, которые занимаются вопросом тоталитарных сект.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал настораживающими попытки стран Запада навязать версию о причастности запрещенной террористической организации ИГИЛ к теракту в «Крокусе». Дипломат задался вопросом, для чего в таком случае атаковавшие ехали в сторону Украины.