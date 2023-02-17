Рогов: США могут одобрить удары ВСУ по Москве

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

После заявления замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о наличии легитимных целей для ВСУ в Крыму Вашингтон может одобрить удары и по Москве, уверен член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Александр Рогов. В беседе с «360» он выразил уверенность в том, что Штаты продолжат провоцировать третью мировую войну и призывать уничтожать Россию. Чиновник считает, что в ответ на подобные заявления Россия может поступить в отношении США аналогичным образом.

Нет сомнений, что это промежуточное заявление. Не сегодня завтра американцы скажут, что и по Москве можно бить <...> Если вы нарушаете целостность российского государства, ставите ее под сомнение и поощряете преступные действия, почему бы нам не действовать в отношении этих государств аналогично? — сказал Рогов.

Политик заявил, что Россия могла бы призвать условных «калифорнийских партизан» бить по штату как по оккупированной территории. Он добавил, что Калифорния еще «каких-то 170 лет назад» принадлежала Мексике. Вашингтон захватил эту территорию и не проводил там референдум, как это было в Крыму, подчеркнул Рогов. Однако, считает он, Россия соблюдает международное законодательство даже тогда, когда этого не делает уже никто из западных государств.

Заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд ранее заявила, что военные объекты в Крыму — это легитимные цели для Украины. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове. Она отметила, что «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».