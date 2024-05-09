Рогов сравнил присоединение Запорожья к РФ с падением Берлинской стены

Фото: Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

: Люди на стене у Бранденбургских ворот, на следующий день после падения Берлинской стены

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил NEWS.ru, что ситуация на границе Украины с РФ является большей трагедией, чем Берлинская стена для немецкого народа. По его словам, при этом ФРГ и ГДР для объединения никаких референдумов не проводили, а Россия, чтобы воссоединиться с Запорожской и Херсонской областями, ДНР и ЛНР провела голосование.

Решение о воссоединении Германии принималось в Москве — подписывался меморандум именно в Москве. Опять же добрая воля русского народа дала возможность немцам жить в одном государстве. У жителей ГДР родственники были в Западном Берлине или ФРГ: таковых было от 63 до 68%. У жителей УССР или Украины, Незалежной, таких родственников было от 72 в западных регионах и до 89, как, например, в моей родной Запорожской области. Граница Украины с Россией все эти годы — это была куда большая трагедия чем Берлинская стена для немецкого народа, — объяснил Рогов.

Несмотря на проведение референдума, жителям Запорожской и Херсонской областей, а также ЛДНР приходится бороться за право жить в родном государстве, подчеркнул глава общественного движения. А Германия, воссоединившаяся без всеобщего голосования, выбор русского народа не принимает.

Что это, как не новый нацизм? Что это, как не поражение в правах русских людей? У них опять унтерменши и уберменши. Нас они считают, судя по всему, унтерменшами — людьми, которые не имеют права жить в родном государстве без каких-либо сепаратистских моментов. И наша задача, я считаю, объяснить всему Западу, доказать всему миру, что мы — русские люди — имеем право жить на родной земле. Доказать мы это можем сегодня с оружием в руках, потому что с оружием в руках мы можем добиваться своих целей, — заявил Рогов.

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