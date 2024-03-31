Кумри Сафарова, вторая жена отца обвиняемого в террористической атаке на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Мухаммадсобира Файзова, заявила, что видела его только в детстве и никогда не общалась с ним лично, передает РИА Новости. Уточняется, что Сафарова 16 лет живет вместе с отцом задержанного, а сам Мухаммадсобир не является ее сыном.

Я его [Мухаммадсобира] не знаю, я с ним не общаюсь, с этим парнем, про которого сказали, что он... До меня он, по-моему, здесь жил, я не знаю, мне так сказали, — сказала она.