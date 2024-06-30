Родные иноагентов, Канье Уэст в Москве, ляп в «Чародеях»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Кристина Орбакайте, Канье Уэст

Журналисты нашли новый киноляп в советской новогодней сказке «Чародеи», NEWS.ru узнал, как живут родственники известных иностранных агентов, скандальный американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Что происходит с прической Александры Яковлевой в «Чародеях»?

Создатели знаменитой двухсерийной киносказки «Чародеи» допустили забавный киноляп, на который обратили внимание в РБК. Оказывается, у главной героини Алены, которую сыграла Александра Яковлева, без привязки к сюжету весь фильм меняется прическа.

В начале первой серии Яковлева предстала с длинной, роскошной косой. Однако в середине фильма прическа героини подвергается необъяснимым метаморфозам — волосы стали заметно короче и едва достигают плеч. При этом в начале второй серии Алена снова появляется в кадре с пышной косой, а после — с короткой прической, которая и осталась у героини до конца событий в Научном универсальном институте необыкновенных услуг.

Помимо этого, Пятый канал заметил, что в одной из сцен Иван в исполнении Александра Абдулова отправляет сестру Нину (Анна Ашимова) домой и пытается надеть на нее куртку. В кадре видно, что коричневый шарф в этот момент находится на вешалке. Действие прерывает звонок в дверь. Но когда Иван открывает дверь и получает письмо, шарф уже необъяснимым образом оказывается на шее главного героя.

Обыски, разводы, съемки: как складывается жизнь родственников иноагентов?

После начала СВО семья юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — жена Алла Пугачева, дети Лиза и Гарри — уехала в Израиль. В России остался брат артиста Дмитрий Галкин.

В июне 2024 года у родственника юмориста прошли обыски. К организации ООО «Оружейные мастерские», учредителем которой является Галкин-старший, подали иск в размере 2,1 млн рублей. По данным источника в правоохранительных органах, причиной обысков стало сокрытие Дмитрием израильского гражданства. Сейчас бизнесмен находится на Кипре.

Также у Галкина есть двоюродный брат Павел Шаров. В 2022 году он проживал в Днепропетровске. Где он находится сейчас — неизвестно.

Кроме того, певица Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступка Галкина, заявил NEWS.ru экс-гитарист Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин. Он подчеркнул, что на звезду обрушилась критика, хотя она не говорила никогда лишних слов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

«У нее муж, они живут в Майами уже лет 20, наверное, если не больше. Не то чтобы она во время спецоперации военной уехала. <...> Она приезжает всю жизнь и верноподданно поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. <...> Вообще Кристина — хорошая женщина», — сказал Левшин.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) живет с женой и сыном в Израиле. Артист не поддержал спецоперацию на Украине и выпустил две антироссийские песни «Моя страна сошла с ума» и «Я расскажу вам про страну». Музыкант и его супруга Эйнат Кляйн переехали в еврейское государство в 2022-м, чтобы их ребенок появился там на свет.

30 марта 2022 года у них родился сын Эйтан. Артист хотел, чтобы имя сына было созвучно с именем жены. Известно, что супруги не собираются оформлять сыну российское гражданство.

У Макаревича есть еще трое взрослых детей. 46-летняя внебрачная дочь артиста Дана замужем за американцем и много лет живет в США. Его 24-летняя дочь Анна живет в Москве и учится на химическом факультете МГУ, 36-летний сын Иван тоже работает в российской столице — играет в театре и снимается в кино. В 2023 году он сыграл в эпизоде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фото: Екатерина Чеснокова Отец и сын Андрей Макаревич и Иван Макаревич

В январе 2024 года Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщили о разводе. Телеведущая и комик состояли в браке 26 лет. Сейчас Лазарева проживает в Испании, а Шац — в США.

Татьяна уехала за границу после начала СВО. В феврале 2022 года, когда началась спецоперация, телеведущая находилась в Киеве. В соцсетях звезда писала о гуманитарной катастрофе на Украине. Она рассказывала, что аптеки и продовольственные магазины работают с перебоями. Лазарева смогла покинуть Киев и уехать в Испанию.

Жизнь в Европе немного разочаровала звезду. Татьяна писала в соцсетях об испанской безработице и дискриминации россиян. Несмотря на то что Лазарева два года живет за границей, она пока не продала недвижимость в Москве.

Шац сначала переехал к жене в Испанию, но после разрыва с ней отправился в Израиль. Сейчас он говорит, что разочаровался в еврейском государстве. В подкасте на YouTube-канале «Шалом, тыкверим!» комик негативно высказался об израильской бюрократии и политиках.

За время брака у Лазаревой и Шаца родились трое детей — Соня, Антонина и Степан. Дети сейчас тоже проживают не в России. Соня и Степан находятся в Португалии и строят музыкальную карьеру, младшая дочь Антонина заканчивает школу в Англии. Как сказал Шац в подкасте YouTube-канала Sheinkin40, он редко видится с ней и считает этот факт «негативным последствием эмиграции».

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац

NEWS.ru поговорил с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным, чтобы выяснить, могут ли привлечь семьи иноагентов за поступки родственников. Он считает, что близких иностранных агентов могут притеснять, только если они не поддерживают политику РФ.

«Если у родственников позиция пророссийская, то никто их притеснять не будет. Если они поддерживают своих родных, братьев, сестер и прочих людей, которые приобрели этот статус [иноагента], то притеснения будут. Есть такое понятие „общественное порицание“, которое никто не отменял», — поделился он.

Также Бородин считает, что родственникам иноагентов нужно заявлять об источниках доходов.

«Все эти иноагенты, предатели родины уезжают из страны, а здесь имеют источник дохода. То есть оформляют все на своих родственников и подставных людей. Они (родственники. — NEWS.ru) должны и обязаны указывать свой доход, источник финансирования, как они вообще зарабатывают, на что они живут», — считает Бородин.

Он напомнил, что средства, направленные иноагентами родственникам, могут быть расценены как иностранное финансирование. В итоге близких могут признать аффилированными лицами, что несет за собой множество проблем с законодательством.

Главный скандалист американского рэпа посетил Москву

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что американский певец Канье Уэст прилетел в Москву. Она заявила, что артист остановился в одном из отелей в центре столицы.

«Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“»! — написала продюсер.

Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».

Вскоре в Сети появилось видео, предположительно, приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию. На опубликованных Super.ru кадрах можно увидеть, как из автомобиля, который окружала охрана, вышел темнокожий мужчина. Очевидцы заявили, что он был похож на Уэста.

Фото: John Taggart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Канье Уэст

Ролик сняли в центре Москвы, а именно возле отеля «Националь» на Моховой улице. Мужчина на кадрах одет в бежевые брюки, белый свитшот и черную бандану.

В медиа и обществе быстро разгорелся ажиотаж. Так, приезд американского рэпера предоставил мошенникам новую возможность для обмана граждан. На сайте популярного сервиса по размещению объявлений появились предложения о продаже билетов якобы на концерт музыканта в российской столице.

Авторы подобных объявлений утверждают, что выступление Уэста пройдет на стадионе «Лужники» 5 или 6 июля. Примечательно, что стоимость «билетов» разнится. Одни мошенники просят 3,5 тысячи рублей, другие — по меньшей мере 12 тысяч. Позднее объявления пропали с площадки.

Тем временем информационный центр «Лужников» опроверг в беседе с NEWS.ru новости о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста. Представители площадки назвали сообщения о выступлении артиста фейком и подчеркнули, что все подтвержденные мероприятия можно посмотреть на сайте «Лужников».

«Все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте [Лужников]. Концерта американского рэпера Канье Уэста на площадке не планируется», — сказали в центре.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Канье Уэст мог прилететь в Москву по заказу олигарха на частный корпоратив. По его словам, артисту не обязательно выступать, он может посетить мероприятие «как свадебный генерал, чтобы придать событию статусность».

Фото: ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС Канье Уэст

«Артист мог приехать в страну просто по определенному заказу какого-нибудь олигарха на частный корпоратив, например. И ему даже не обязательно выступать. Он может посетить мероприятие как свадебный генерал, чтобы придать событию статусность. Такое у нас в принципе было всегда, и в 2000-е годы, и в 90-е. Тогда в Россию, например, приезжала Дженнифер Лопес, просто люди об этом не знали, но западные звезды приезжали именно на закрытые вечеринки», — сказал Рудченко.

Музыкальный критик отметил, что появление в России звезды мирового масштаба, такого как Канье Уэст, не останется незамеченным, особенно среди западной «русофобски настроенной прессы». По его мнению, СМИ начнут муссировать эту новость очень активно.

Позднее телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале частично подтвердила догадку Рудченко. Она уточнила, что Уэст прилетел на 40-летие своего друга дизайнера Гоши Рубчинского, который отметил юбилей в московском ресторане «Белуга». Как утверждает ведущая, Рубчинский сам сказал ей об этом в личном разговоре. Собчак пишет, что рэпер планирует 1 июля посмотреть столичные концертные площадки, однако выступления в ближайшие дни ждать не стоит.

Экс-ведущая «Дома-2» также пошутила над Яной Рудковской, которая обрадовалась приезду американской звезды рэпа. По мнению Собчак, супруга фигуриста Евгения Плющенко могла бы «прорваться к звезде США сквозь кордоны охраны».

«Даже интересно, получится ли у Яны прорваться сквозь кордоны охраны и сделать фото в стиле „я выгуливаю Канье в Москве?“ Будем наблюдать», — отметила Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Американский исполнитель на рубеже веков прославился в качестве продюсера, помогая создавать хиты таким артистам, как Jay-Z, Ludacris и Талиб Квели. В 2004 году Уэст решил сам попробовать себя в качестве исполнителя и выпустил свой дебютный альбом The College Dropout. Впоследствии он представил публике еще 12 сборников.

Однако последнее время артист стал больше известен скандальными высказываниями. Так, Уэст заявлял, что симпатизирует Адольфу Гитлеру, делал антисемитские заявления и противопоставлял себя движению Black Lives Matter.

Кроме того, рэпер запретил белокожим журналистам критиковать его песни. Уэст утверждал, что люди с белым цветом кожи не могут и не имеют права рассуждать о «черной музыке».

Также в 2022 году Канье публично заявлял, что будет бороться за кресло президента США на очередных выборах в 2024 году. Артист говорил, что заниматься его предвыборной кампанией будет американский журналист и бывший «крайне правый» редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. Известно, что во время предвыборной гонки в 2016 году Уэст поддерживал республиканца Дональда Трампа.

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