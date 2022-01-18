Родители угрожавшего «избивать русских» извинились за его поведение

Родители молодого человека из Дагестана, устроившего конфликт с водителем и пассажирами автобуса, принесли извинения за своего сына. Ранее это сделал и сам инициатор конфликта, который в ходе него угрожал «избивать русских». Поведением дагестанца заинтересовались в Следственном комитете и завели против него уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ.

В Telegram-канале RT появилась видеозапись, на которой мама хулигана приносит извинения россиянам.

Прошу прощения за своего сына перед всей страной, перед всеми россиянами, — сказала Аида Болатукаева, мама молодого человека.

На инцидент также обратил внимание глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что дать оценку поведению молодого человека должны правоохранительные органы, а сам он должен принести извинения.

Конфликт разгорелся, когда водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. Пассажир не принял отказа и принялся оскорблять водителя и пассажиров. Он назвал себя дагестанцем и пообещал бить русских людей.