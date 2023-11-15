Робопсы с автоматом: какие перспективы у новых солдат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В последнее время на выставках вооружений все чаще показываются четвероногие роботы, которые могут быть оснащены различным вооружением. В том числе и автоматами или снайперскими винтовками. Однако пока ни одна армия мира не приняла подобных робопсов на вооружение. Есть ли у них будущее? NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этих боевых машинах военного эксперта Алексея Леонкова.

Главные недостатки

Периодически мы видим подобные концепции, которые показываются на выставках. И обычно создатели таких машин говорят, что за ними будущее. У всех этих шагающих механических машин есть много чего интересного. Но без человека они долго автономного работать не смогут. Вот в чем проблема. Например, такой робопес таскает на себе пулемет. У него есть определенный боекомплект. Он его израсходовал. А что дальше? Как такие роботы-собаки будут производить перезарядку?

Еще одно узкое место всех этих систем — это надежный аккумулятор, который будет обеспечивать жизнеспособность роботизированной машины длительное время. А если мы говорим про поле боя, где летает очень много снарядов и ракет, то есть и другой вопрос — а как эта система выживет, если у нее что-то будет повреждено осколком? Сохранит ли она свою функциональность и работоспособность?

Все это говорит о том, что применение таких систем будет пока крайне ограничено.

Не только в воздухе

Но потенциал у подобных роботизированных систем огромный. По мере развития технологий они будут постепенно входить в картину общевойскового боя. Но это будет возможно только при преодолении тех ограничений, которые сейчас существуют.

Занимаются созданием подобных систем и в России — у нас работают не только над воздушными беспилотниками, но есть наработки и по наземным. И есть системы, которые себя уже хорошо зарекомендовали, например система «Уран-6». Это робот, который разминирует целые участки и заменяет собой сразу несколько саперов. При этом потеря такого робота — это не потеря людей. Если что-то случилось — оттащили в сторону, отремонтировали и запустили по новой. То есть и у нас есть роботы, которые работают на поле боя.

Фото: МО РФ Система «Уран-6»

Нужно понимать: разработки новых систем идут постоянно. Какие-то из них хорошо показывают себя, какие-то — нет. Кстати, иногда и сами бойцы придумывают свои системы, например для минирования: загрузили на самоходную тележку две противотанковые мины, она уехала и выбросила их в тех местах, где противник не ожидает. Едет противник и натыкается на такую мину. И таких примеров масса.

Но какие из этих систем войдут в будущем в комплект вооружения сухопутных войск — вопрос пока открытый. Все развивается, тестируется и проверяется в деле. Ведь все знают: что хорошо на полигоне — не обязательно будет хорошо и в реальном бою.

Читайте также:

Летчик назвал преимущества новейшего российского робота-парашюта «Юнкер»

Сладков объяснил, почему роботы не заменят профессиональных солдат

«Мечта снайперов»: военэксперт рассказал о новейшем оружии России