РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-канал ВГТРК в Чечне

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC разблокировать YouTube-канал филиала ВГТРК в Чеченской Республике «Вайнах», сообщает ТАСС. Отмечается, что канал «Вайнах» на YouTube имел более ста тысяч подписчиков. Опубликованные там материалы имели миллионы просмотров.

Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК «Вайнах» — филиала ВГТРК в Чеченской Республике, принадлежащего российскому СМИ, — говорится в сообщении.

О блокировке канала ГТРК «Вайнах» чеченское СМИ сообщило в своём Telegram-канале в ночь с 16 на 17 апреля. Сотрудники ГТРК добавили, что никаких предупреждений и объяснений причины санкций от американской компании не поступало.

16 апреля YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК «Башкортостан» и канал «Россия. Кубань». Руководство «Башкортостана» сообщило, что никаких предупреждающих сообщений о возможной блокировке или нарушений правил платформы не приходило. На момент блокировки канал имел более 280 тысяч подписчиков.

Ранее американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».