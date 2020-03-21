https://static.news.ru/photo/508bae04-6b65-11ea-a642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ретейлеров — X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту» и «Ашан», — заявили, что не обращались к Белоруссии с просьбой обеспечить их продуктами питания. Ранее об этом обращении рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции, — говорится в заявлении АКОРТ.

Ретейлеры подчеркнули, что продовольственных запасов на складах, в распределительных центрах и магазинах хватит, чтобы удовлетворить спрос покупателей в любом объёме. Также они указали, что все закупки по ранее заключённым контрактам, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в плановом режиме.

Как писал NEWS.ru, 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские розничные сети обращались к белорусским поставщикам с просьбой помочь с поставками продуктов питания. По словам политика, произошло это после закрытия РФ границы с Белоруссией.