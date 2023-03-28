«Рискуют жизнью»: Бурляев объяснил замысел своего «белого списка» артистов Режиссер Бурляев: в «белый список» артистов войдут те, кто посещает зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Народный артист России и режиссер Николая Бурляев рассказал NEWS.ru об идеи создания «белого списка» артистов. По его словам в него войдут те, кто посещает зону СВО. По мнению Бурляева, таких людей нужно отмечать и награждать.

Пока мы просто подаем президенту идею, чтобы начать награждать тех, кто посещает зону СВО и там помогает. Также у нас есть список людей, которые сами, не выпячивая этого, посещают эти регионы, не по государственной программе. Таких людей просто необходимо отмечать. Если же говорить о преференциях, то и они должны быть, как и награды от государства. Ведь последние 30 лет награждались лишь только те, кто понижал духовный уровень народа, через эстраду или шоу-бизнес. Знаете, как говорится «по делам их, узнаете их», вот и нам пора действовать, в этом направлении, — сказал он.

28 марта Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением наградить деятелей культуры, выступающих в зоне спецоперации. Он считает, что список нужно подготовить вместе с Минобороны и Минкультуры.

До этого общественный деятель, журналист Антон Коробков-Землянский заявил, что певцу Валерию Меладзе следует четко обозначить свою позицию по российской спецоперации на Украине. По его словам, после резонансного корпоратива артиста в Дубае он задался вопросом, не идут ли деньги, заработанные Меладзе на вечеринках и концертах, на финансирование украинской армии.