Бойцы ВС России спасли раненого солдата ВСУ и попали на видео В Сети появилось видео, как ВС России спасли раненого солдата ВСУ на поле боя

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео, как российские бойцы в зоне проведения спецоперации спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины. С риском для жизни ВС РФ вытащили бойца ВСУ с поля боя.

Больно, я понимаю, но надо. Хочешь жить, переворачивайся. Терпи, терпи, — приговаривал российский солдат.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные в зоне СВО спасли раненого товарища, несмотря на обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По данным канала, бойцы 136-й бригады атаковали позиции ВСУ, но попали под огонь украинской артиллерии. В результате ранение получил один из российских солдат. На опубликованных кадрах видно, что военные, в непосредственной близости от которых взрываются снаряды, уносят раненого сослуживца.

Также российские солдаты рассказали, что командование ВСУ обманывает своих военнослужащих. По словам бойца с позывным Кипиш, руководство скрывает от них точные сведения о происходящем в зоне СВО и отправляет их в бой, к которому они не готовы. Все украинские военнопленные говорят, что их даже не предупреждают о том, что в точке дислокации они могут попасть под обстрелы российской армии.