«Рискуя жизнью»: боец ВС РФ спас раненых сослуживцев Минобороны: рядовой ВС РФ спас жизни 10 раненых бойцов

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военно-полевые хирурги в прифронтовом госпитале

Рядовой ВС РФ Михаил Беккеров успешно оказал первую медицинскую помощь 10 своим раненым сослуживцам, сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что он оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь.

Михаил, рискуя жизнью, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее выпускник Воронежского медуниверситета им. Бурденко Дмитрий, проходивший стажировку в берлинской клинике «Шарите», рассказал, что принял решение отказаться от успешной карьеры в ФРГ, вернуться в Россию и отправиться в зону спецоперации. Мужчина признался, что зарабатывал в Германии около €3,7 тысячи (356 тысяч рублей) и участвовал в сложных операциях, включая трансплантации печени. Врач подчеркнул, что не испытывает сожалений о своем решении, несмотря на успешную карьеру и высокие доходы за границей.

До этого сообщалось, что водитель добровольческого отряда «БАРС-32» Виталий Дандыль эвакуировал троих раненых сослуживцев из горящего автомобиля после атаки украинского FPV-дрона. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и остались живы благодаря его самоотверженным действиям.