«Рискует получить больший срок»: юрист о нежелании Аббасова признавать вину Юрист Сахин: резонанс может повлиять на исход дела Шахина Аббасова

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Общественный резонанс может повлиять на исход дела Шахина Аббасова, рассказал NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, напавший на 25-летнего байкера мигрант рискует получить больший срок. Факт того, что Аббасов не признал свою вину в намеренном совершении преступления ни повлияет на решение суда, добавил эксперт.

Это дело очень резонансное. По этой причине Шахин Аббасов рискует получить больший срок. Сам факт непризнания вины на начальном этапе следствия не влияет на наказание. Исходя из личного опыта могу сказать, что обвиняемому достаточно признать вину на последнем заседании, и это уже будет учитываться в качестве смягчающего обстоятельства. Очень часто следствие выдвигает обвинения в избыточной квалификации, с которой, как правило, не соглашается обвиняемый, — рассказал Салкин.

Судья в ходе заседания в Замоскворецком районном суде ранее сообщил, что кроме Шахина Аббасова к убийству байкера Кирилла Ковалева также причастен брат подозреваемого Шохрат. Они оба наносили удары ножом, от которых молодой человек позже скончался в больнице.

На том же заседании суда, комментируя преступление, сам Аббасов заявил, что «не желал этого, но так получилось». Он отметил, что сожалеет о случившемся. Адвокат добавил, что обвиняемый признает вину частично, так как не согласен с квалификацией. Защитник предложил суду назначить подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.