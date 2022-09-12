Риелтор назвал потенциальных покупателей апартаментов в московских подвалах Риелтор Барсуков назвал потенциальных покупателей апартаментов в московских подвалах

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В Москве на первичном рынке начали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Стоимость помещений начинается от 1,43 млн рублей, а площадь варьируется от 11,8 до 33,2 кв. м. Риелтор и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал NEWS.ru, что подобная недвижимость может подойти под жилую аренду, в том числе суточную.

Мне кажется, застройщики это делают от отчаяния. Я предполагаю, что с продажей коммерческих офисных помещений у них проблема, вот они начали продавать, чтобы получать какой-то доход. С большой долей вероятности покупать такое будут, чтобы впоследствии сдавать. Суточная или долгосрочная жилая аренда, но не офисы, а сдавать это будут как апартаменты. Под арендный бизнес это хорошо: цена маленькая, даже за половину если сдать от цены квартиры, все равно это намного выгоднее, — пояснил Барсуков.

Ранее Барсуков заявил, что с вероятным понижением ключевой ставки Центробанка до 7% можно ожидать изменения ипотечных программ, в том числе и льготных. По его словам, в связи с этим станет возможным продление программы льготных ипотек, а также изменение их условий на более выгодные, но для этого льготная ипотечная ставка также должна снизиться до 7% и ниже.