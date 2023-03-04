В России начали разработку противолодочного самолета на замену Ил-38

Фото: US Navy/Global Look Press

В России началась разработка нового противолодочного самолета, который заменит советский Ил-38, передает РИА Новости. Ожидается, что новая машина будет оснащена турбовинтовыми двигателями ТВ7-117, сохранит стандартную четырехдвигательную схему и будет иметь типичные для противолодочных самолетов летные характеристики.

Новый самолет получит новейшее бортовое оборудование, включая БЦВМ и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, а также новые гидроакустические буи. Кроме того, он будет оснащен большим ассортиментом вооружений, по сравнению с Ил-38. Источник также подчеркнул, что новый самолет будет построен на отечественных электронных элементах и комплектующих. Подробные параметры будущей машины не раскрываются.

Американская подводная лодка типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. Экипаж был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языке, однако проигнорировал требования со стороны России. Российской стороной было принято решение о применении спецсредств, после чего субмарина использовала имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что авиация ВКС РФ сбила в ДНР в районе города Красноармейска украинский самолет Су-24. ВС РФ также ликвидировали за сутки свыше 600 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации. Также российская армия уничтожила три БМП, одну гаубицу и 18 украинских беспилотников.