Сроки разработки экипировки «Легионер» ускорят втрое РИА Новости: сроки разработки экипировки «Легионер» для солдата будущего сократят втрое

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Макет боевой перспективной экипировки с экзоскелетом «Солдат будущего»

Создатели экипировки нового поколения «Легионер» для солдата будущего завершат работу до конца 2023 года. При этом они в три раза сократят сроки, первоначально планировалось потратить на научно-исследовательские работы два-три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Изначально предполагалось, что НИР по экипировке «Легионер» продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, «Легионер» должен заменить комплекты «Ратник» и «Сотник». «Ратник», разработчиком которого был ЦНИИТочмаш, относится ко второму поколению экипировки. В российскую армию к концу 2020 года поступило более 300 тысяч таких комплектов. В настоящее время разрабатывается экипировка третьего поколения «Сотник». Некоторые ее элементы уже проходят предварительные испытания, уточнил собеседник агентства.

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