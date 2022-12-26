РИА Новости: Рогозина успешно прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи прооперировали экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, осколок из позвоночника успешно извлечен, передает РИА Новости со ссылкой на его помощника. Он подчеркнул, что операция была сложной, бывший глава госкорпорации идет на поправку.

Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку, — сказал собеседник агентства.

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он тогда рассказал, что в него угодил осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника.

Хирурги Ростова-на-Дону не рискнули проводить хирургическое вмешательство, чтобы извлечь осколок, заявив о крайней сложности процесса. Было принято решение доставить Рогозина в Москву. Самолет с бывшим главой Роскосмоса на борту должен был 23 декабря вылететь в Москву, однако этого не произошло из-за плохих погодных условий.

Тем не менее, 24 декабря экс-глава Роскосмоса был доставлен в госпиталь в Московском регионе. Сообщалось о планах Рогозина перед операцией посетить церемонию прощания с погибшим помощником Михаилом Бридасовым.