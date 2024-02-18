СМИ раскрыли, кто стоит за катастрофой с ИЛ-76 РИА Новости: британские советники Киева виновны в катастрофе самолета Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Катастрофа самолета Ил-76 Министерства обороны РФ произошла по вине британских советников Киева, заявил РИА Новости анонимный источник, знакомый с ситуацией. Документальных доказательств этого собеседник агентства не привел.

Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью, — сказал источник.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте

Предварительные итоги экспертизы показали, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит западным зенитно-ракетным комплексом. К такому выводу пришли при анализе поражающих элементов в обшивке борта. Источник в экстренных службах рассказывал, что крушение Ил-76 было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты. Она повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном.

В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника писало, что Вооруженные силы Украины использовали зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский Ил-76. Отмечалось, что украинские солдаты стреляли с расстояния примерно 50 километров. Батарее удалось скрыться, приближаясь к цели, а затем военные включили радар «на время, достаточное для того, чтобы поразить цель», говорилось в материале.